В РТ бойцу СВО предлагали купить медаль на Wildberries

Участнику СВО Эльсу Гарееву из РТ предлагали приобрести себе медаль на Wildberries. Об этом мужчина сообщил «116.ру».

Боец служил в батальоне «Алга». Как он рассказал, медалей за участие в спецоперации им никто не выдал, солдатам предложили самим купить награду за 550 рублей, принести ее в отделение, где к ней приложат удостоверение и наградят.

30 июня 2024 года, в зоне СВО прошла церемония награждения военных санитаров в группировки ВС РФ «Центр». Эксперты получили грамоты и медали 3 типов. После этого медики вернулись к своей работе.

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Мужчина заявил, что участницы конкурса не просто дают большие надои, но и даже могут похвастаться грацией. Прогнозируется, что в период с 3 по 5 июля выставку посетят больше 15 тысяч специалистов