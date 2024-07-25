Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Окровавленного ребенка увидели подростки, которые прогуливались недалеко от этого жилого дома. Дети быстро подбежали к малышке, а потом принялись стучать в окна и звать на помощь. Через некоторое время на улицу выбежала бабушка.

Потерпевшую увезли в медицинское учреждение на катере скорой. По информации телеграм-канала Mash Iptash, все случилось 24 июля 2024 года, в Казани на улице Зорге.

2-летняя девочка выпала из окна 5 этажа общежития в Зеленодольске и выжила.

1,5-годовалый малыш выпал из окна в 41-м комплексе Набережных Челнов.

Кроме того, мы говорили, что в Республике Татарстан центр ГИМС усилил контроль за водными территориями, однако не так давно стало известно, что в регионе мотолодка наехала на женщину. Об этом рассказал Юрий Венедиктов, инспектор по маломерным водным судам.