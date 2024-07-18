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1,5-годовалый малыш выпал из окна в 41-м комплексе Челнов

Сейчас за ним следят медики

pixabay.com

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Полуторагодовалый ребенок выпал из окна. Все случилось в 41-м комплексе в Челнах.

Малыш прислонился к москитной сетке и рухнул вниз. К счастью, он упал с первого этажа. По предварительным данным, дома находилась его мать, однако она оставила его на 7-летнюю дочку. В настоящее время потерпевшего тошнит, у него на голове гематома. Сейчас за ним следят медики.

Ранее мы писали, что в Татарстане родился мальчик весом почти 6 килограммов. Известно, что малыш уже четвертый в семье. Мать-героиня рожала самостоятельно, в настоящее время с ней и с новорожденным все в порядке.

Кроме того, мы говорили, что 2-летняя девочка выпала с 5 этажа общежития в Зеленодольске и выжила. Соседи заметили, как девочка в подгузнике летит вниз, и кинулись на помощь. В это время ее старшая 3-летняя сестра разгуливала по подоконнику.

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