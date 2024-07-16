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2-летняя девочка выпала с 5 этажа общежития в Зеленодольске и выжила

Мать потащила ее домой, не дожидаясь скорой помощи

pixabay.com

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2-летний ребенок выпал с 5 этажа общежития в Зеленодольске и, к счастью, выжил. Спустя 10 минут к ней подошла ее мать и просто повела обратно домой.

Соседи заметили, как девочка в подгузнике летит вниз, и кинулись на помощь. В это время ее старшая 3-летняя сестра разгуливала по подоконнику, однако ее отогнали. Как рассказали свидетели, через 10 минут пришла мать, взяла дочь и москитную сетку, а после потащила их домой, не дожидаясь скорой помощи. В подъезде она совсем опустила потерпевшую на ноги.

Местные жители сообщили, что пьяной она не выглядела. Кроме того, они добавили, что она регулярно оставляет девочек без присмотра. Ранее она уже получала предупреждение за неисполнение своих обязанностей родителя. Малышку осмотрели в медучреждении под наркозом и травм не нашли. В настоящее время она находится под наблюдением в реанимации, пишет Mash Iptash.

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