В Татарстане мотолодка наехала на женщину

В РТ центр ГИМС усилил контроль за водными территориями. Не так давно на реке Волге водитель мотолодки наехал на отдыхающую. Об этом рассказал Юрий Венедиктов, инспектор по маломерным водным судам.

Специалисты сообщил, что около Зеленого Бора женщина оказалась под мотолодкой. У потерпевшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. К счастью, пострадавшую спасли свидетели, ее доставили в больницу.

Выяснилось, что это судно было не зарегистрировано. Помимо этого, у пьяного водителя не было прав на управление лодкой.

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