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В Татарстане мотолодка наехала на женщину

Выяснилось, что это судно было не зарегистрировано

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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В РТ центр ГИМС усилил контроль за водными территориями. Не так давно на реке Волге водитель мотолодки наехал на отдыхающую. Об этом рассказал Юрий Венедиктов, инспектор по маломерным водным судам.

Специалисты сообщил, что около Зеленого Бора женщина оказалась под мотолодкой. У потерпевшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. К счастью, пострадавшую спасли свидетели, ее доставили в больницу.

Выяснилось, что это судно было не зарегистрировано. Помимо этого, у пьяного водителя не было прав на управление лодкой.

Ранее мы писали о том, что кот Карасик из Татарстана преодолел 1,5 тысячи км ради нового дома. Сперва животное боялось и не выходило из своей переноски, однако за 2 дня в дороге оно привыкло к машине.

Кроме того, мы говорили, что зоолог Казанского федерального университета Игорь Галанин рассказал, где в Татарстане обитают большие сомы.

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