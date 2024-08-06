4-метровые шумозащитные экраны закроют вид с моста «Миллениум»

Около моста «Миллениум» в Казани появятся шумозащитные стенки в 4 метра. Известно, что продолжительность экрана - 1 километр. Прогнозируется, что объекты будут непрозрачными, пишет «Бизнес Онлайн».

В настоящее время специалисты заливают фундамент.

Заказчик - «Главтатдортранс», который трудится при Министерстве дорожного транспорта по Республике Татарстан. В ведомстве отметили, что идея установки нового объекта - компетенция города.

Ранее мы писали о том, что на экологическом фестивале «Вместе просто» в Казани 10 августа выступят TATARKA и Tesla Boy. Фестиваль пройдет при поддержке местной администрации, вход свободный для всех. Также, в этот день до лесопарка будут курсировать бесплатные шаттлы.

Кроме того, мы говорили, что певица МакSим из Казани продает свой Maybach. Все денежные средства с продажи пойдут на оплату дорогостоящих лекарств и исследований для детей.