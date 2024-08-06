На экофестивале «Вместе просто» в Казани 10 августа выступят TATARKA и Tesla Boy

В Казани состоится экологический фестиваль «Вместе просто», организатор - «Казаньоргсинтез». Главные гости мероприятия - TATARKA и Tesla boy.

Фестиваль пройдет при поддержке местной администрации в субботу, 10 августа 204 года, в лесопарке «Лебяжье». Помимо этих артистов, на первом событии выступят татарстанские музыкальные проекты Fauzia и Дышать, а некоторые диджеи.

Вход свободный для всех. Также, в этот день до лесопарка будут курсировать бесплатные шаттлы.

Ранее мы писали о том, что певица МакSим из Казани продает свой Maybach. Все денежные средства с продажи пойдут на оплату дорогостоящих лекарств и исследований для детей.

Кроме того, мы говорили, что из-за «Ночного велофеста» с 17 по 18 августа перекроют центр Казани.

Веломаршрут начнется около центра семьи «Казан». Там же будет и финиш. Длина пути - 14 км.