Певица МакSим из Казани продает свой Maybach

Все денежные средства с продажи пойдут на оплату дорогостоящих лекарств и исследований для детей.

Певица МакSим продает свой Maybach на благотворительном аукционе.

Полученные деньги будут направлены на покупку дорогих лекарств и исследований нуждающимся. Сама певица рассказала, что отдает автомобиль, чтобы детки не болели.

Кроме того, Марина Абросимова добавила, что следует быть как можно скромнее, а такую машину можно использовать иначе. МакSим отметила, что именно в внутри этого авто были написаны некоторые ее песни.

Ранее мы писали о том, что из-за «Ночного велофеста» с 17 по 18 августа перекроют центр Казани.

Веломаршрут начнется около центра семьи «Казан». Там же будет и финиш. Длина пути - 14 км.

Кроме того, мы говорили, что в Казани пройдет ремонт в филармонии им. Тукая. Такой проект уже получил разрешение.