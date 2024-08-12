3 пляжа Казани не соответствуют гигиеническим требованиям

Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Татарстан рассказали, что вода на 3 пляжах в Казани не соответствуют нормам гигиены. По данным на 12 августа зарегистрированы нарушения на таких пляжах, как «Озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье».

После исследования специалисты нашли нарушения по 2 показателям. Мэриям районов были направлены предложения об организации аншлагов о запрете отдыха на этих водоёмах.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты. Правоохранители задержали 3 подозреваемых нарушителей.

Кроме того, мы говорили, что на освещение и светофор для трасс Татарстана выделят 24,9 миллиона рублей. Все необходимые работы продлятся до 22 ноября 2024 года. Денежные средства будут направлены их бюджета города. Тендер появился на сайте государственных закупок.