3 пляжа Казани не соответствуют гигиеническим требованиям
Анастасия Галимова
Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Татарстан рассказали, что вода на 3 пляжах в Казани не соответствуют нормам гигиены. По данным на 12 августа зарегистрированы нарушения на таких пляжах, как «Озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье».
После исследования специалисты нашли нарушения по 2 показателям. Мэриям районов были направлены предложения об организации аншлагов о запрете отдыха на этих водоёмах.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты. Правоохранители задержали 3 подозреваемых нарушителей.
Кроме того, мы говорили, что на освещение и светофор для трасс Татарстана выделят 24,9 миллиона рублей. Все необходимые работы продлятся до 22 ноября 2024 года. Денежные средства будут направлены их бюджета города. Тендер появился на сайте государственных закупок.
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