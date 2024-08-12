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Экологи выявили 2 превышения нормы по сероводороду в воздухе в РТ

Об этом рассказали в Министерстве экологии по Т...

pixabay

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За прошедшую неделю в РТ экологи зафиксировали превышения сероводорода в воздухе на пр. И. Шакирова в региональной столице и в Осиново. Всего за это время специалисты проверяли воздух больше 2,6 млн раз. Об этом рассказали в Министерстве экологии по Татарстану.

Помимо этого, по просьбам граждан замеры проходили и на севере Казани проводили и ночью. Эксперты отобрали пробы воздуха на улицах Химиков, 3, Лукина, 20, Комсомольская, 1 и Восстания, 58. Там норма загрязнений не превышена.

Ранее мы писали о том, что на освещение и светофор для трасс РТ выделят 24,9 млн рублей. Все необходимые работы продлятся до 22 ноября 2024 года. Денежные средства будут направлены их бюджета города.

Кроме того, мы говорили, что прокуратура Набережных Челнов расследует смертельный случай на электросетях. В ходе проверки выяснилось, что ранее на данный участок уже поступали жалобы на недостаточную организацию работы и нарушения техники безопасности.

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