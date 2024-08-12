В Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты

Все случилось в ночь 10 августа 2024 года, в Татарстане. В ходе незаконной охоты ранение получил 63-летний местный житель. Пули попали ему в голову, тело и плечо. К несчастью,

Правоохранители задержали 3 подозреваемых нарушителей — 39-летнего и 36-летнего мужчин из Елабуги и еще 41-летнего жителя Менделеевска. Обстоятельства смерти в настоящее время выясняются.

Ранее мы писали о том, что экологи выявили 2 превышения нормы по сероводороду в воздухе в Республике Татарстан. Об этом рассказали в Министерстве экологии по Татарстану.

Кроме того, мы говорили, что на освещение и светофор для трасс Татарстана выделят 24,9 миллиона рублей. Все необходимые работы продлятся до 22 ноября 2024 года. Денежные средства будут направлены их бюджета города. Тендер появился на сайте государственных закупок.