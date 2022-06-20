Метеоролог из Казани объяснил, почему мобильные приложения о погоде часто врут

Доцент КФУ Тимур Аухадеев объяснил, почему мобильные приложения с прогнозами погоды очень часто ошибаются. По словам специалиста, в этих приложениях нет главного - труда синоптиков. По словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, приложение - лишь модель, которая рассчитывает вероятность той или иной погоды на основе новых данных.

"Конечно, бесконечно верить этим моделям нельзя. Все-таки самым точным и авторитетным прогнозом является прогноз Гидрометцентра", — отметил специалист.

На точность синоптического прогноза влияет многое - и техническое оснащение метеорологов, и квалификация.

С оборудованием стало лучше: за последние годы многое обновилось, возможностей специалисты получили больше. А наиболее точными следует считать прогнозы Гидромета на сутки вперед, пишет "Татарстан-24".