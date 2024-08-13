Аферисты выманили у бизнес-леди из Набережных Челнов почти 12 млн рублей

В Набережных Челнах пенсионерку обманули на 12 млн рублей. Об этом рассказали в МВД по Республике Татарстан.

Сперва ей написал "знакомый" в мессенджере, который стал просить ее делать все, что скажут «доверенные лица». После ей начали звонить "сотрудники полиции" и говорить, что кто-то хочет украсть её деньги.

Злоумышленники напугали женщину и заставили ее взять кредиты, чтобы улучшить ситуацию.

Когда пермячка поняла, что ее обманывают, она обратилась к правоохранителям, сейчас уже возбуждено дело.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+. Известно, что фигурант представился девочке несовершеннолетним парнем. Он показывал малышке фотографии интимного характера и предлагал записать аналогичный ролик. Известно, что переписку увидела мать школьницы.