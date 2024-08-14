Бывшего Минобра РТ Энгеля Фаттахова оставили в СИЗО до 21 сентября

13 августа 2024 года, Верховный суд РТ оставил без изменений апелляцию экс-мэра Актанышского района Энгеля Фаттахова. По информации суда, фигурант будет под стражей до 21 сентября 2024 года.

Бывший глава района был арестован еще 22 мая. Фигурант обвиняется во взятке по ст. 290 ч. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По сведениям следствия, с 2018 по 2020 год Фаттахов получил больше 21,8 млн рублей на ремонтные работы в своем доме.

Ранее мы писали о том, что аферисты выманили у бизнес-леди из Набережных Челнов почти 12 млн рублей. Сперва ей написал "знакомый" в мессенджере, который стал просить ее делать все, что скажут «доверенные лица».

Кроме того, мы говорили, что в Набережных Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+. Известно, что фигурант представился девочке несовершеннолетним парнем.