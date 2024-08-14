Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Бывшего Минобра РТ Энгеля Фаттахова оставили в СИЗО до 21 сентября

Бывший глава района был арестован еще 22 мая

Следственный комитет

Подписаться в Telegram

13 августа 2024 года, Верховный суд РТ оставил без изменений апелляцию экс-мэра Актанышского района Энгеля Фаттахова. По информации суда, фигурант будет под стражей до 21 сентября 2024 года.

Бывший глава района был арестован еще 22 мая. Фигурант обвиняется во взятке по ст. 290 ч. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По сведениям следствия, с 2018 по 2020 год Фаттахов получил больше 21,8 млн рублей на ремонтные работы в своем доме.

Ранее мы писали о том, что аферисты выманили у бизнес-леди из Набережных Челнов почти 12 млн рублей. Сперва ей написал "знакомый" в мессенджере, который стал просить ее делать все, что скажут «доверенные лица».

Кроме того, мы говорили, что в Набережных Челнах 31-летний мужчина предлагал 9-летней девочке сняться в видео 18+. Известно, что фигурант представился девочке несовершеннолетним парнем.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани учителей по всем предметам набирают по объявлениям на подъездах

Интересное в Казани

20 часов назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

специалист по плесени как называется

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане выпал снег

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

дизайн офисов спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты

Новости Казани

день назад

Появились эскизы обновленного казанского ТРЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

56 минут назад

В Татарстане откроется самый большой в республике детский парк «Елмай»

Новости Татарстана

день назад

На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП

Новости Татарстана

день назад

Торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены
Новости Казани
20 часов назад

Загитова опубликовала новый влог о подготовке к своему ледовому шоу

Есть мнение, что команда, которая помогает фигу...

Новости Татарстана

41 минуту назад

Бывшего Минобра РТ Энгеля Фаттахова оставили в СИЗО до 21 сентября

Новости Казани

16 часов назад

В казанском зоопарке родился Ярослав

Новости Татарстана

16 часов назад

На 2 участках М-7 в Татарстана приостановят движение 14 августа

Новости Татарстана

17 часов назад

В Нижнекамске появится сеть магазинов «у дома»
В Казани с 1 по 13 августа выпало 96% месячной ...
Новости Казани
18 часов назад

В Казани с 1 по 13 августа выпало 96% месячной нормы осадков

Новости Татарстана

19 часов назад

Аферисты выманили у бизнес-леди из Набережных Челнов почти 12 млн рублей

Новости Казани

21 час назад

22-летняя велоледи попала в больницу после столкновения с «ГАЗелью» в Казани

Новости Татарстана

21 час назад

Власти Татарстана хотят принудительно лечить людей от алкоголизма
Место для уютных разговоров: где можно позавтра...
Интересное в Казани
5 дней назад

Место для уютных разговоров: где можно позавтракать и выпить кофе с друзьями или семьей
Татарстанец избивал второклассницу по любому по...
Новости Татарстана
19 часов назад

Татарстанец избивал второклассницу по любому поводу: его наказание