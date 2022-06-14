В Татарстане 5-летний ребенок выпал из машины во время поездки и угодил под колеса

В Кукморском районе Татарстана пятилетний ребенок выпал из машины и угодил под колеса. Все случилось в населенном пункте Асан-Елга. За рулем "Киа" была 33-летняя женщина. Малыш сидел в детском кресле на заднем сидении, но он не был пристегнут ремнями безопасности удерживающего устройства.

По всей видимости, малыш открыл на ходу дверь, выпал из салона и попал под колеса. С серьезными травмами его доставили в районную больницу, откуда транспортировали в Казань.