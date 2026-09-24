Одобряемость потребкредитов в сентябре выросла в 2,5 раза

В сентябре банки одобряли 15% заявок на потребительские кредиты, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 6%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни».

Одобряемость кредитных карт в последние месяцы, наоборот, снижалась. В августе и сентябре она держалась на уровне 9%, в июле составляла 17%, а в июне — 13%. Весной показатель достигал 18% — максимума с начала года, в январе-феврале равнялся 14,5%.

У потребительских кредитов динамика была неровной: в июле одобряемость достигала 20%, в августе — 16%. В начале 2026 года она находилась около 5% в январе-феврале, а весной выросла до 13%.

Разрыв между одобряемостью потребкредитов и кредитных карт в сентябре составил 6 процентных пунктов.