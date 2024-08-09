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Мужчину, выжившего после авиакатастрофы в РТ, переводят в Москву

Напомним, 10 июля 2024 года, воздушное судно в ...

МЧС

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Единственного выжившего после страшного крушения самолета в Камском Устье, переводят в московскую больницу.

В Республиканской Клинической Больнице сообщили, что пациент будет доставлен в медучреждение на долечивание.

Напомним, 10 июля 2024 года, воздушное судно в Татарстане рухнуло на землю. Как итог, умерли пилот и мать с ребенком. Известно, что муж погибшей получил ожоги тела 30%, его отправили с больницу.

Ранее мы писали о том, что фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно. Тогда организатор полётов заявил, что причиной паденья судна мог стать квадрокоптер в винте. По информации следствия, у организации не было никакого разрешения, а самого пилота опустили без медицинского освидетельствования.

Кроме того, мы говорили, что пассажиры разбившегося самолета в РТ были из Воронежа.

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