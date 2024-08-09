В Челнах на 37-летнего рабочего стройки обрушилась стена

В Челнах на строительном объекте умер рабочий, на него упала стена. Об этом рассказали в прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что все случилось 8 августа 2024 года, на пр. Вахитова. На месту рухнула стены на 37-летнего рабочего. К сожалению, он умер.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ. Расследование контролирует прокуратура.

Ранее мы писали о том, что мужчину, выжившего после авиакатастрофы в Татарстане, переводят в Москву. В Республиканской Клинической Больнице сообщили, что пациент будет доставлен в медучреждение на долечивание. Напомним, 10 июля 2024 года, воздушное судно в Татарстане рухнуло на землю.

Кроме того, мы говорили, что фирма, в чьём самолёте 10 июля погибли 3 человека, проводила экскурсии незаконно. Тогда организатор полётов заявил, что причиной паденья судна мог стать квадрокоптер в винте.