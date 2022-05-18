"Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация. Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм", - сказал Кадыров в среду, 18 мая, его цитирует ТАСС.
"У меня есть военная практика. <...> Сейчас мы 100% идем по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов", - сказал он.
"Если бы президент [России] не дал бы [приказ] максимально сохранить население и города, то мы бы давно очистили Украину. Мы - это объединенные вооруженные силы. В этом вообще нет проблем", - сказал Кадыров.
Ранее мы сообщали, что пленный боец ВСУ рассказал о реальном положении дел на линии фронта в ЛНР.