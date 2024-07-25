К концу 2024 года аренда жилья в Татарстане может подорожать в 2 раза

Цены на аренду квартиры может увеличиться, пишет издание «Известия». Основатель организации по ремонту квартир и домов Smarthome Альбина Сакаева рассказала, что уже к концу текущего года аренда может вырасти минимум в 2 раза.

Причина - прекращение действия льготной ипотеки, увеличение цен на строительные материалы и рост ключевой ставки Центрального банка России.

Ипотечные ставки могут вырасти до 24%. По этой причине, по словам эксперта, далеко не все смогут взять ипотечный кредит и станут искать съемное жилье или продолжать копить.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан будет 11 новогодних праздничных дней.

Кроме того, мы говорили, что Альметьевске власти могут усилить наказания для депутатов, которые не выполняют свою работу. Об этом в ТГ рассказал руководитель исполнительного комитета города Айнур Исхаков.