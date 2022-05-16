В России в этом году будет совершенно спокойное, "умеренное" теплое лето, заявил в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он выразил профессиональную уверенность, что прохлада задержится почти до конца мая, а уже в июне действительно придет лето, но оно не будет ни очень жарким, ни очень холодным, считает эксперт. Лето будет "ровным" и "без нервов".

В июне среднемесячная температура воздуха на большей части европейской территории России будет соответствовать климатической норме. В июле и августе температура воздуха будет незначительно превышать норму.

При этом синоптики подчеркивают - столь дальние прогнозы можно считать лишь приблизительными.