Тарифы на вывоз мусора начнут рассчитывать по массе с 2027 года

В России начали действовать новые правила расчета тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Они предусматривают ускоренный возврат инвестиций, активное использование цифровых данных и переход к расчетам по массе мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Ключевое изменение — учет расходов операторов на обновление техники и инфраструктуры. При привлечении заемных средств теперь будут учитывать фактические затраты компании, в том числе при изменении ключевой ставки. Расходы на покупку основных средств, например мусоровозов, станут рассчитывать по данным бухгалтерского учета.

С 2027 года тарифы для объектов обращения с ТКО установят исходя из массы поступающих отходов. Для действующих долгосрочных тарифов, ранее рассчитанных по объему, предусмотрен переход на расчет по массе. Это коснется обработки, обезвреживания, захоронения, энергетической утилизации и производства искусственных грунтов.

Отдельно вырастет роль федеральной государственной информационной системы учета ТКО — она станет приоритетным источником данных для тарифного регулирования. При установлении тарифов будут использовать сведения территориальных схем об объеме и массе отходов.