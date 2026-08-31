Казанским переработчикам мусора дадут до миллиона рублей

До миллиона рублей на одну заявку — такую компенсацию смогут получить казанские предприниматели, которые создадут пункты приёма вторсырья. Город запускает новую меру поддержки бизнеса, занятого раздельным сбором отходов, сообщил замглавы исполкома Ильдар Шакиров.

Деньги выделят не всем. Компенсация покроет до 70% затрат на создание и обустройство точек. Есть и другие условия: пункты должны появиться с 1 января 2026 года до окончания приёма заявок, а сам предприниматель — числиться в реестре малого и среднего бизнеса, работать в Казани и иметь в видах деятельности сбор, обработку или утилизацию отходов.

Потратить субсидию можно на строительство площадок, закупку оборудования, подключение к сетям и благоустройство территории. Заявки будут принимать с 1 сентября по 15 ноября через систему «Электронный бюджет».

Поддержка появилась в разгар мусорного кризиса. Ранее мы писали, что реформа по раздельному сбору не принесла ожидаемых результатов, полигон «Восточный» перегружен, а УК «ПЖКХ» безуспешно ищет выход.