Недалеко от Нижнекамской дамбы в Татарстане накануне случилось ЧП: перевернулась лодка. В ледяной воде оказались двое - отец и сын. Очевидцы позвонили в экстренные службы и рассказали, что мужчина из последних сил держатся за лодку, но не могут выбраться из воды самостоятельно.
Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили в воде 52-летнего и 25-летнего мужчин.
Им помогли выбраться, предложили медицинскую помощь, но они от нее отказались. Причина опрокидывания лодки устанавливается.
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