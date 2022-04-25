Недалеко от Нижнекамской дамбы в Татарстане накануне случилось ЧП: перевернулась лодка. В ледяной воде оказались двое - отец и сын. Очевидцы позвонили в экстренные службы и рассказали, что мужчина из последних сил держатся за лодку, но не могут выбраться из воды самостоятельно.

Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили в воде 52-летнего и 25-летнего мужчин.

Им помогли выбраться, предложили медицинскую помощь, но они от нее отказались. Причина опрокидывания лодки устанавливается.

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