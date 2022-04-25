В Казани на проспекте Ямашева девушка выпала с 8 этажа на машину и осталась жива

Вчера, 23 апреля, по проспекту Ямашева в Казани с 8 этажа выпала девушка. Об этом сообщает «Вести — Татарстан» со ссылкой на источник.

Девушка приземлилась на капот автомобиля, стоявшего припаркованным. Очевидцами стали два молодых человека, которые и вызвали медиков.

Когда приехали медики, 25-летняя девушка лежала без сознания, но жива. Ее госпитализировали в 7 городскую больницу.

Навестить пострадавшую пытался её парень, но что-то пошло не так и его задержали полицейские. Правоохранительные органы выясняют причины случившегося.