В Новосибирске в гимназии № 6 обнаружено дело мертвой восьмиклассницы. Примечательно, что других детей в этот момент в учебном заведении не было.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале областного правительства в субботу, 23 апреля.

Комиссия по делам несовершеннолетних уже направила в гимназию мобильную группу по кризисным ситуациям в составе психологов, представителей городского департамента образования и регионального министерства образования. Организована проверка школы в части воспитательной и профилактической работы с подростками. По результатам этой работы будет дана оценка действий руководства и персонала учебного заведения, сообщает ТАСС.