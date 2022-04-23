В Урене Нижегородской области 67-летняя пенсионерка, решившая вскопать грядку после зимы и подготовить ее к посадке, нашла страшную находку - отрезанную человеческую стопу. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Она сразу позвонила в полицию, и стражи порядка довольно быстро могли установить, откуда нога взялась на бабушкином огороде. Неподалеку расположен морг, и его сотрудники могли потерять конечность при транспортировке медицинских отходов. Также ногу из морга могли утащить бродячие собаки, такое ранее за ними замечали.

Читайте также: