В Казани из-за отсутствия финансирования принято решение отложить строительство крематория. Проект здания полностью готов, сообщает "Ъ".

Проект крематория разработан ГУП "Татинвестгражданпроект". Об этом рассказала замдиректора ГИСУ РТ Альбина Муртазина. Она заявила, что проект в полной мере прошел процедуру государственной экспертизы и был одобрен.

Тендер на строительство не объявили по сей день. Причина - отсутствие денег. Финансировать строительства крематория планировали из бюджета Казани и за счет части субсидий республиканской казны.

Крематорий изначально предполагалось расположить на территории погребального комплекса "Курган". Общая площадь одноэтажного здания согласно проекту составляет 1,7 тыс. кв. метров. На его территории будут сама зона для кремации, место приема усопших и ритуальная зона. Только когда они будут, теперь сказать сложно.

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