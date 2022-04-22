Сегодня, 22 апреля, в селе Терновка Воронежской области нашли тела 7-летнего и 8-летнего братьев. По данным РЕН-ТВ и следователей, с детьми расправились собственная 28-летняя мать и ее 32-летний брат, дядя детей.

По данным СМИ, убийство они совершили из-за желания наказать детей за плохое поведение.

Мальчики баловались, чем сильно разозлили взрослых. Мать и дядя младшего малыша утопили в ванной, а другого насмерть забили молотком. Все это время в доме был еще один ребенок, третий в семье. Его не тронули, поскольку 5-летний малыш спал.

Задержанные мать и дядя сейчас находятся на допросе в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух малолетних, совершенное группой лиц".

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