В Челябинске нашли тело заведующего кафедрой военного вуза, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины нашли во внедорожнике, который был припаркован в одном из микрорайонов города.

"В полицию обратилась жительница Челябинска, сообщив, что вечером около дома на улице Академика Сахарова в автомобиле Toyota Land Cruiser обнаружено тело ее родственника", - рассказал источник издания.

Погибшему было 48 лет. Правоохранители устанавливают причины гибели завкафедрой военного университета.

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