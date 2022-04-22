Правоохранители в Татарстане начали проверку в казанском благотворительном фонде "Восхождение-Магрифат", при котором на Адмиралтейской улице действует хостел для детей-мусульман и женское медресе.

Как сообщает Телеграм-канал "Татарская Якудза", структурой управляет турецкая организация "Сулейманджи", признанная радикальной и запрещенная в РФ.

Ее лидер Сулейман Хильми Тунахан признан у девочек-воспитанниц медресе шейхом и безусловным авторитетом. Собственно, по его методике в школе и преподают, не обращая внимания на рекомендации Духовного управления мусульман Татарстана.

Трое работников называют себя хазратами, чтобы эффективнее собирать деньги в фонд и хостел с бизнеса. К официальной религии эти "хазраты" не имеют отношения.

В медресе живут 20 девочек и девушек-мусульманок в возрасте от 13 до 23 лет из разных регионов России. Известно, что девочки соблюдают нормы шариата, обучаются религии и чтению священной литературы, но вот классического образования не получают. Тем из воспитанниц, которые параллельно учатся в обычных учебных заведениях Казани, категорически запрещено что-либо рассказывать об обучении и жизни в медресе.

Под опекой оказывались девочки из многодетных или бедных семей.

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