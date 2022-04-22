Тела двоих детей в возрасте 7 и 8 лет найдены сегодня, 22 апреля, в поселке Терновка в Воронежской области. В жестоком убийстве подозреваются мать и дядя малышей.

Оба подозреваемых задержаны, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

Тела двух мальчиков-братьев с признаками насильственной смерти нашли в их доме. В отношении 28-летней женщины и ее 32-летнего брата возбудили уголовное дело об убийстве малолетних, совершенном группой лиц.

В ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз для установления точной причины смерти. Кроме того, будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания детей, а также деятельности органов системы профилактики.

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