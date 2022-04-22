В Бурятии нетрезвый отец остался с маленьким ребенком, уснул и придавил трехмесячную дочь своим весом. В итоге малышка задохнулась, а отец так и не проснулся, пока его не разбудила жена, вернувшаяся из магазина.

В Следкоме сообщили, что пить мужчина начал с середины апреля, три дня подряд он приходил домой пьяным. Несмотря на это, мать все-таки решила оставить малышку с отцом, чтобы выйти в магазин. Отец положил ребенка рядом, покормил из бутылочки и оба уснули. Во сне мужчина перевернулся и придавил ребенка весом своего тела.

Младенец начал задыхаться. Спустя время домой вернулась женщина. Не обнаружив ребенка в детской кровати, она подбежала к сожителю, перевернула и под его телом обнаружила мертвую дочь.

Следователи возбудили на мужчину уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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