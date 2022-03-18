В Татарстане спекулируют сахаром, а мужчина 8 лет насиловал членов семьи: Главное на утро 18 марта

Пока в Крыму празднуют День воссоединения республики с Россией, в Татарстане спекулируют на продуктах, в частности, на сахаре. О важных событиях, погоде, народных приметах на 18 марта поведает утренний дайджест.

ПОГОДА

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом днем на северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью и утром -11..-16˚, при прояснениях до -21..-23˚. Максимальная температура воздуха днем 0..-5˚.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

В Татарстане за последние сутки выявили 525 случая COVID-19. В стационаре лечатся 94 человека. Всего за весь период пандемии Covid-19 в республике зафиксировано 132 799 случаев заболевания, выздоровело - 115 393, погибло 1 800 человек.

ТРАНСПОРТ

По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону. Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации.

Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми субъектами.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Кирилл, Константин, Николай, Георгий и Иван.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 18 МАРТА

Фото: РИА Новости

18 марта 2022 года Луна войдет в фазу: Полная Луна в знаке зодиака Дева. В этот день нужно настроиться на свой внутренний голос и делать все так, как он вам говорит. У многих людей хорошо получается медитировать и осознавать свои жизненные цели. Однако в период Полнолуния многие люди, наоборот, становятся агрессивными, поэтому не стоит разжигать конфликты или продолжать их.

Что можно делать

Благодаря тому, что Луна в Деве способствует повышенному самоанализу, в этот день хорошо продвигается обучение и любая просветительская деятельность. Можно заняться чем-то новым в плане учебы. Если вы уже студент, то сядьте за курсовую или доклад, который не можете давно сделать. В Полнолуние все пойдет, как по маслу.

16 лунный день способствует спокойствию и гармонии, но только у тех, кто это ищет в себе. Если вы давно хотите попросить прощения у кого-то, то самое время это сделать. Старайтесь не проявлять негативных эмоций, так как сегодня люди особенно возбуждены и готовы резко ответить на любое проявление недовольства.

Сегодняшний день также находится под покровительством Венеры. Как известно, это светлая и загадочная планета. Девушкам в это время можно заняться собой и не загружать себя никакими делами.

Что нельзя делать

В Полнолуние обычно обостряются хронические заболевания, дают о себе знать старые раны и шрамы. Если у вас есть какие-то серьезные болезни, лучше заранее позаботиться о лекарствах, купирующих симптомы. Также не стоит заниматься травмоопасными вещами, например экстремальными видами спорта. В этот день может появиться сильная тяга к алкоголю, но не стоит ей поддаваться — есть вероятность отравления.