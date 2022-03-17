В Управление Федеральной антимонопольной службы в Татарстане всего за одну неделю поступило 536 жалоб на повышение цен на самые разные товары, а также на отсутствие самих товаров. Об этом сообщил врио руководителя УФАС по РТ Андрей Розенталь.

Почти 300 жалоб поступило на отсутствие сахара и соли, повышения цен на мясо, крупы, картофель, масло, овощи. Пожаловались на подорожание ценников на моющие средства, подгузники, детское питание.

Антимонопольщики проверили каждое сообщение и обнаружили интересные вещи: оказывается, спекулянты, скупившие сахар в магазинах, начали торговать им на сайтах бесплатных объявлений в интернете. При этом они завышают цены в несколько раз.

В УФАС отметили, что ситуация с поставками в магазины стабилизируется.

"Товар есть, но наблюдается еще насыщение того ажиотажа, который был когда все люди прибежали в магазин и начали приобретать сахар", – сказал Розенталь.

Сахар в регионе уже подорожал на 6,6%, спрос на него вырос в 16 раз. Но это - не повод покупать продукт у спекулянтов по завышенной цене в интернете.