В Казани возбуждено уголовное дело о склонении к массовым беспорядкам, сообщил руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Основанием для дела стала запись одного из участников чата в Telegram. Он написал о необходимости купить мегафоны и "средства вооруженного сопротивления представителям власти".

Именно в рамках этого дела в Казани прошли обыски. Серия обысков проведена у журналистов и педагогов КФУ, активистов, сообщает "Казанский репортер".

"Некоторые обыски санкционированы судами, другие - неотложные по постановлению следователя. Дело расследует отдел по особо важным делам управления СКР по республике", - добавил Павел Чиков.