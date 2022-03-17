В Казани принято решение временно не создавать новых муниципальных парковок. Об этом на заседании городского антикризисного штаба рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

На сегодня в Казани действует 6011 мест на платных парковках города. С 10 января парковки стали бесплатными не только по воскресеньям и большим праздникам, но и по субботам. Решение о временной приостановке организации платных парковок, сообщается, принято во избежание дополнительной финансовой нагрузки на казанцев и гостей города.