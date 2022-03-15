Как санкции отражаются на бензине и куда пропал сахар в магазинах: Главное на утро 15 марта

Утренний дайджест донесет всю актуальную и полезную информацию на предстоящий день.

ПОГОДА

Облачно с прояснениями. Небольшой снег, днем местами. В отдельных районах метель. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью -9..-14˚, при прояснениях до -19˚. Максимальная температура воздуха днем -5..-10˚.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

За минувшие сутки в регионе зарегистрировали 592 новых случаев COVID-19. Среди заболевших 161 ребенка в возрасте до 18 лет. 57 человека госпитализированы, остальные лечатся дома. Всего с начала пандемии в Татарстане зафиксировано 131 150 случая COVID-19. Выздоровели 111 749 жителей Татарстана, причем 832 излечились за минувшие 24 часа.

ТРАНСПОРТ

Водителям следует быть осторожными на дорогах: погода станет причиной гололеда.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

Обратная сторона санкций? Почему в США и Европе бензин в разы подорожал, а в России начал дешеветь

На прошлой недели Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала наблюдать предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен на бирже (Подробности).

В мэрии Казани объяснили, куда делся сахар из магазинов

При этом там заверили, что в распределительных центрах есть достаточное количество товаров первой необходимости - как продовольствия, так и непродовольственных товаров (Подробности).

Зажало между колесами: сбитую женщину пришлось вытаскивать из-под троллейбуса

Потерпевшая решила перебежать дорогу в неположенном месте (Подробности).

В Казани в одной из гостиниц ревнивый муж ударил жену ножом

Обвиняемый и его 33-летняя спутница несколько суток пили в комнате одной из гостиниц на улице Седова. Как-то днем они позвали товарища присоединиться к ним (Подробности).

Фото: discover24.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Ежегодно с 1962 года в этот день международная общественность отмечает Всемирный день прав потребителей или Всемирный день защиты прав потребителей.

Тогда были сформулированы четыре основных права потребителя – право на безопасность, право на информацию, право на выбор и право быть услышанным. Позднее к ним добавились еще четыре – право на возмещение ущерба, право на потребительское образование, право на удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую окружающую среду.

Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день прав потребителей, и с тех пор проводится ежегодно. Причём мероприятия Дня каждый год посвящены определённой теме, которая утверждается Всемирной организацией союзов потребителей.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Николай, Арсений, Савва и Агнесса.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 15 МАРТА

15 марта отмечается народный праздник Федот-ветронос. По названию можно догадаться, что наши предки знали: несмотря на наступление оттепели, еще дуют холодные ветра, поэтому одеваться надо теплее. Или вообще сидеть дома. Православные христиане 15 марта чтут память священномученика Феодота Киринейского, который был епископом.

Что можно делать

В день Федота-ветроноса было принято сажать рассаду. В этот день нужно посадить перец, томаты и капусту. Если сделать это, то урожай будет богат, растения будут крепкими, а плоды – вкусными.

Чтобы привлечь к себе счастье, в этот день нужно купить цветущую герань. Однако для того, чтобы растение сработало, нужно заплатить продавцу сумму больше, чем он просит.

Что нельзя делать

На улицу 15 марта старались не выходить из-за сильного ветра. Кроме того, считалось, что духи ветра могут забрать человека к себе, если он решит выйти из дома. Они могли уронить дерево или сосульку на путника. Если дом все-таки нужно покинуть, то перед выходом нужно перекреститься, а на улице идти по ветру.