Обратная сторона санкций? Почему в США и Европе бензин в разы подорожал, а в России начал дешеветь

Одним из значимых последствий введенных санкций против России это подорожание бензина и топлива причем не у нас, а в Европе и США, где стоимость топлива побила все исторические рекорды. Так в Америке средняя цена за галлон составила 4,137$, а в Германии, например, достигает более 2 евро за литр.

Ситуация в России обстоит иначе. Бензин не только не дорожает, а даже в некоторых регионах начал дешеветь. Казалось бы санкции ввели против России, а страдает от них запад. О том, почему происходит снижении цены на бензин в регионах нашей страны и будет ли наблюдаться это в Татарстане, Prokazan.ru поговорил с руководителя центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Ирека Галямова.

"Оптовые цены упали на бирже"

На прошлой недели Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала наблюдать предпосылки для снижения розничных цен на бензин в России после падения оптовых цен на бирже. Люди также начали замечать в некоторых регионах, что цены начали падать. Более заметно это стало на заправках независимых сетей, покупающих бензин на бирже — через трейдеров или напрямую. Однако, крупные нефтяные компании цену на бензин не понижали, но и не повышали с конца февраля.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

По словам Ирека Галямова, сейчас на понижение цены влияют два фактора. Первая причина заключается непосредственно в том, что крупные компании такие как "Газпром нефть" и "Лукойл" сократили экспорт на фоне санкций с банками.

"Они с нефтеперерабатывающих заводов начали поставлять на прямую на внутренний рынок и соответственно оптовые цены упали на бирже", - сказал эксперт.

Вторая причина, как сказал Галямов, это то, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы направляли раньше поставки в Украину и Прибалтику, а сейчас в связи с нынешней геополитической обстановкой стали поставлять на российский рынок. В свою очередь, региональные представители быстро отреагировали на этот факт, что в свою очередь, повысило конкуренцию среди поставщиков бензина для населения.

Также основным фактором влияющим на ценообразование бензина будет именно геополитическая обстановка и ставка Центрального банка, потому что многие компании связанные с нефтепереработкой участвуют в финансово-кредитных расчетах. Именно ставка в дальнейшем не будет позволять и способствовать уменьшению цены на топливо. По словам Ирека Галямова, если все же экспортная составляющая еще сильнее затронется, и сырье снова на российский рынок будет поступать ниже оптовой цены, в результате розничную цену можно будет скорректировать.

"На счет того насколько будет понижение стоимости бензина и дизельного топлива зависит от того, насколько биржа будет торговаться, так и будет складываться ситуация. Я сам лично не прогнозирую сильного падения, но тем не менее предпосылки есть для того, что бы цены еще на порядок снизились", - отметил Ирек Галямов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Многие владельцы независимых сетей АЗС опасаются роста розничных цен на бензин. А многие и вовсе считают, что понижение - это кратковременный эффект. На этот счет, по мнению эксперта, пока предпосылок нет.

"Сейчас ситуация такова, что крупные поставщики снизили оптовую цену, если оптовая цена останется на оптимально низком уровне по сравнению с предыдущем периодом, то незачем повышать цену. Также Белоруссия перенаправила свои потоки с заводов в Россию, соответственно, пока ситуация не стабилизировалась причин нет для повышения цены. С другой стороны, инфляционные процессы идут и ставка рефинансирования высокая, что не дает сильно упасть стоимости", - подметил эксперт.

В Татарстане позволяют получать сверхприбыль?

Ирек Галямов также рассказал, что такая ситуация на бирже и снижение цены на заправках в экономическом плане выгодно, так как это влияет на логистику внутри Российской Федерации. Повышается конкурентоспособность не только среди АЗС, но и между компаниями затрагивающими логистику в своем производстве.

"Компании, которые этот сегмент затронут, все что касается логистики, они смогут соответственно снизить свою себестоимость на перевозках. Любое производство, благодаря снижению транспортно-изготовительных расходов смогут также снижать себестоимость, и на свои услуги уже ставить более привлекательные цены для населения Российской Федерации", - отметил он.

Фото: sarinform.ru

Если жители, например, Нижегородской области, Приморском крае заметили снижение цены, то в Татарстане такого не наблюдают. Возможно это политика местных игроков или политика АЗС на рынке.

"Тут можно порекомендовать привлечь УФАС, антимонопольные службы, чтобы цены находились под контролем, если есть предпосылки к снижению стоимости, чтобы монополисты, которые держат 80% рынка, не позволяли себе получать сверхприбыли, когда есть резерв, причем сейчас ситуация экономическая тяжелая. Местные игроки в других регионах отреагировали быстро, чтобы повысить свои обороты", - сказал нам Ирек Галямов.

Наконец, снижение цены на топливо не носит массовый характер, но приток его на биржу способствует стабилизации стоимости. Бензин сейчас дешевеет на тех независимых АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний. В регионах, где это произошло, увеличило конкурентоспособность и в отношении других товаров и услуг, не только среди компаний занимающихся топливом, а еще и среди тех, у которых расходы на топливо влияют на себестоимость.