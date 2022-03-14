В покушении на убийство обвинили 41-летнего жителя Казани, который ударил ножом жену в одной из гостиниц в столице Татарстана. Об этом сообщает республиканское управление Следкома.

Следователи установили, что обвиняемый и его 33-летняя спутница несколько суток пили в комнате одной из гостиниц на улице Седова. Как-то днем они позвали товарища присоединиться к ним. И в ходе совместного распития мужчина начал испытывать ревность: ему показалось, что гость уделяет слишком много внимания его любимой женщине.

Он взял нож и ударил им подругу в шею. Потом сам вызвал скорую. Медики успели вовремя, женщина получила необходимую медицинскую помощь и выжила.

Свою вину мужчина признал лишь частично. Расследование продолжается, обвиняемый заключен под стражу.