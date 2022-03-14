В мэрии Казани нашли объяснение отсутствию сахара в ряде магазинов столицы Татарстана. Как пояснили на "деловом понедельнике" сегодня, 14 марта, сахар из-за высокого покупательского спроса просто не успевают вывозить со склада.

В распределительных центрах есть достаточное количество товаров первой необходимости - как продовольствия, так и непродовольственных товаров.

Мэр города Ильсур Метшин призвал казанцев не сеять панику и делать ажиотаж искусственным. Отсутствие ряда товаров в некоторых магазинах, например, сахара, градоначальник объяснил повышенным спросом. По его словам, сахар просто не успевают фасовать и вывозить со склада.