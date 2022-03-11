Битва за крупу и отмена оплаты проезда в электротранспорте телефоном: Главное на утро 11 марта

Пандемии коронавируса – 2 года. Тем временем в Татарстане начали принимать меры в связи с введенными санкциями. О самом важном на утро 11 марта – в дайджесте.

ПОГОДА

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер обещают северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от -10 до -5 градусов.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

За сутки в Татарстане зафиксировали 717 случаев коронавируса. 119 из них – с несовершеннолетними. В стационаре разместили 83 человека. В настоящее время в регионе выявлено 128 718 случаев COVID-19. За все время выздоровело 103 972 человека, в том числе 2 911 – за последние 24 часа.

ТРАНСПОРТ

Вниманию водителей: на дорогах образуется гололедица.

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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День начала пандемии коронавируса

Фото: veved.ru

Внесшее в жизнь современного мира глобальные изменения заболевание, известное как коронавирус или COVID-19, было выявлено в Китае в декабре 2019 года. Тогда первые тревожные новости начали поступать из китайского города Ухань. Врачи обращали внимание на быстрый рост числа заболевших пневмонией неизвестной формы с тяжёлым протеканием и осложнениями.

11 января 2020 года новое заболевание унесло жизнь первого человека, а далее число летальных исходов начало расти в геометрической прогрессии.

К середине февраля 2021 года вирус получил невероятно широкое распространение по всему миру.

11 марта 2020 года глава ВОЗ объявил о том, что новое заболевание приобрело характер пандемии.

К весне 2022 года общее число перенесших COVID-19 превысило 435 миллионов человек, а число летальных исходов приближается к 6 миллионам. Таким образом, по числу жертв пандемия коронавируса стала одной из самых смертоносных в истории человечества.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Тереза, Севастьян, Иван и Николай.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 11 МАРТА

В народе 11 марта отмечается праздник, который носит название Порфирий Поздний. Он назван в честь христианского святителя Порфирия, архиепископа Газского. В этот день мужчинам нужно избегать красивых женщин – в них вселяются кикиморы.

Что можно делать

Если хозяйка захочет приготовить пирог, то в нем должно быть много начинки. Чем больше ее будет, тем лучше будет урожай и благосостояние семьи.

Что нельзя делать

11 марта запрещено сажать вербу, иначе можно навлечь беду на себя или смерть на кого-то из своих близких. Также нельзя оставлять на столе пустые чашки – Домовой примет это за оскорбление и перестанет защищать ваш дом, а еще может начать разбивать хрупкие предметы и прятать вещи.