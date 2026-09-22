Российские инженеры создали ветротурбину для ветра от 0,5 м/с

Российские инженеры разработали компактную ветротурбину с магнитной левитацией ротора. Вращающийся элемент удерживается в магнитном поле неодимовых магнитов, поэтому механическое трение практически отсутствует, а износ подшипников и потребность в техническом обслуживании снижаются. Установка способна вырабатывать энергию при очень слабом ветре — от 0,5 м/с, тогда как многим классическим ветрогенераторам нужен поток в несколько метров в секунду.

Первый функциональный образец мощностью 350 Вт изготовили и испытали в ноябре 2025 года. На испытаниях при ветре 10 м/с он развивал 350 Вт при напряжении 12,4 В, а скорость страгивания составила 1,8 м/с; дальнейшая доработка конструкции, по словам разработчиков, позволила приблизить запуск к 0,5 м/с. Сейчас команда разрабатывает установку на 1–1,15 кВт и в перспективе рассчитывает вывести серийную модель на 1,5–2 кВт.

Руководитель проекта Андрей Кузнецов ожидает, что магнитный подвес сократит износ примерно на 95%, снизит уровень шума до 30 дБ и повысит КПД примерно на 20% по сравнению с традиционными конструкциями; заявленный межсервисный интервал составляет от пяти до десяти лет, а общий срок службы — до 50 лет. При этом, по его словам, эти показатели еще предстоит подтвердить в ходе длительной эксплуатации и сертификационных испытаний. Проект прошел акселератор «Стартап-Полигон III» Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, получил статус резидента «Сколково» и вошел в реестр малых технологических компаний Томской области, а также в топ-100 форума «Сильные идеи для нового времени – 2026».

Основными потребителями технологии могут стать нефтегазовые и горнодобывающие предприятия, метеостанции, объекты транспортной инфраструктуры, небольшие населенные пункты и частные дома в районах с нестабильным электроснабжением; по оценке команды проекта, в автономных энергосистемах такие установки способны сократить расходы на энергообеспечение примерно на 40%. Эксперты «Известиям» связывают эффективность таких решений с местом установки: директор Центра арктической и северной урбанистики НИУ ВШЭ Надежда Замятина отметила, что в первую очередь они востребованы на объектах, не подключенных к единой энергосистеме, тогда как в основной зоне расселения России проекты окупаются хуже, чем в Западной Европе, из-за тарифов и регулирования рынка, а для северных территорий критически важны не только работа при слабом ветре, но и простота эксплуатации, надежность и обслуживание на месте. Эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский считает, что наибольший потенциал у технологии в Арктической зоне, Якутии, на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области, где топливо для дизельных генераторов доставляют в рамках северного завоза, а классические ветрогенераторы не всегда эффективны при слабом или переменчивом ветре; по его словам, в ближайшие годы такие установки вряд ли полностью вытеснят дизельные электростанции, и наиболее реалистичный сценарий — гибридная схема с ветром, солнечной генерацией, накопителями и дизелем, где ключевой вопрос — сможет ли турбина подтвердить заявленные характеристики после многих лет эксплуатации в Арктике. Если разработчикам удастся доказать эффективность турбины в ходе длительных испытаний, такие установки смогут занять нишу автономной энергетики там, где традиционные ветрогенераторы и дизельные станции сегодня остаются единственным решением.