Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану открыло прямую "горячую" линию, на которую можно позвонить и пожаловаться на повышение цен. Татарстанцев просят как можно активнее сообщать о повышении стоимости товаров и услуг в регионе.

Принимать звонки будет специалист отдела антимонопольного контроля УФАС РТ Эмиль Гибадуллин. Контактный телефон для сбора сведений: 8 (843) 238-30-59.

По обращениям татарстанцев будут проводить проверки, деятельность спекулянтов на фоне кризиса, вызванного санкционным давлением, будет пресекаться.