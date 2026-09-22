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Ранняя зима накроет Россию: где снег выпадет уже в октябре

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Предварительный прогноз на зимний сезон 2026 года подготовили российские метеорологи. По их данным, в некоторых северных регионах страны похолодание может начаться раньше обычных для этих территорий сроков, сообщает Akpars.

Раньше других с признаками зимней погоды могут столкнуться арктические и субарктические районы России. В прогнозах специалистов упоминаются Якутия, Таймыр, север Красноярского края, Урал и Дальний Восток.

Наиболее стремительный переход к холодному сезону ожидается на Таймыре, в Якутии и северных районах Красноярского края. Первые снегопады там возможны уже в первой декаде октября. К середине месяца ночная температура, по предварительным расчетам, может опускаться до -8…-15 градусов, а днем показатели будут находиться в пределах от -2 до +5 градусов.

В отдельных районах к концу октября погода может стать еще более суровой. Температура способна снизиться до -15…-20 градусов. Для северных территорий такие значения не считаются аномальными. Ранее Росгидромет отмечал сентябрьские заморозки на севере Восточной Сибири, где температура держалась на уровне от -3 до +3 градусов.

На Урал похолодание, согласно прогнозам, придет позднее. Свердловская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа могут почувствовать его во второй половине октября. На севере Урала снегопады ожидаются после 15 октября. Ночью температура может понижаться до -5…-12 градусов, днем — составлять от -3 до +4 градусов.

В горных районах снег, как предполагается, выпадет раньше, чем на равнинных территориях, и задержится на более длительный срок. При этом синоптики уточняют, что появление снега еще не всегда означает окончательное наступление зимы. По данным Росгидромета, в октябре на крайнем севере Урала и Сибири общий температурный фон может оказаться выше среднемноголетних значений.

На Дальнем Востоке приход холодов будет зависеть от конкретной территории. В Якутии, на Чукотке и в северной части Хабаровского края зимняя погода может проявиться уже в первой половине октября. Ночные морозы там способны достигать -5…-12 градусов, а ближе к концу месяца температура может опуститься до -15…-20 градусов.

В Приморском крае начало октября, по предварительным данным, будет значительно мягче. Днем воздух может прогреваться до +8…+15 градусов. После 20 октября возможно резкое похолодание: на севере края ночью температура может снизиться до -3…-7 градусов, а продолжительные дожди местами способны перейти в мокрый снег.

По южным районам Дальнего Востока прогнозы пока остаются сдержанными. Там температурный фон ожидается выше нормы, поэтому устойчивое похолодание, вероятно, будет формироваться постепенно и может занять больше времени.

Синоптики обращают внимание, что нынешние оценки носят предварительный характер. Долгосрочный прогноз еще может быть скорректирован, а более точные даты появления снега и устойчивых морозов станут понятны ближе к октябрю 2026 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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