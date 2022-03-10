В Казани в одном из продовольственных магазинов на проспекте Победы пожилая покупательница устроила "битву" за крупу. Пожилая особа буквально сметала с прилавка все упаковки с рисом и гречкой, горохом и другими крупами. Об этом сообщает "КП Казань" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Кассир на кассе отказалась продавать бабушке такое количество круп в одни руки, ссылаясь на разрешение ограничивать продажу некоторых товаров из-за риска спекуляций.

Но пенсионерка, уже победившая стеллаж с крупой, не собиралась сдаваться так легко и устроила настоящий скандал.

Поняв, что кассир непреклонен, бабушка сменила крик на жалобы и поведала, что сильно больна, и без такого количества крупы "точно не проживет". В итоге ей продали все, что она набрала. Никто не пострадал.