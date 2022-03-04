Кто предложил переименовать Казань и кто в ней получит кредитные каникулы: Главное на утро 4 марта

Известен официальный ответ Кремля о введении военного положения в России. А в Татарстане разъяснили, что же такое эти кредитные каникулы и кто сможет претендовать на них. Самое интересное на утро 4 марта – в утреннем дайджесте.

ПОГОДА

В пятницу, 4 марта, в Татарстане будет облачная погода. Днём местами небольшой снег. Дневная температура воздуха будет колебаться от -3 до +1 градуса.

СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ

За сутки в Татарстане зафиксировали 1 935 случаев коронавируса. 2 821 человек выздоровели за последние 24 часа. Госпитализировано 185 человек.

ТРАНСПОРТ

ГИБДД Татарстана призывает жителей и гостей республики быть очень осторожными на дорогах. Ожидается ухудшение дорожной и погодной ситуации. По данным синоптиков, на дорогах образуется гололедица.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

В Татарстане предложили поддержать РФ и переименовать в документах Казань в КАZАНЬ

Такое письмо мэру Казани Ильсуру Метшину направил первый секретарь республиканского отделения партии "Коммунисты России" (Подробности).

Можем перевести дух или потеряем все? Что такое кредитные каникулы и кто в Казани сможет их получить

Западные санкции, наложенные на Россию, вынуждают правительство страны придумывать все новые ходы для стабилизации обстановки. Одним из таких ходов стало введение "кредитных каникул". Подобную процедуру уже запускали во время пандемии коронавируса. Новые "каникулы" продлятся до 31 декабря 2022 года (Подробности).

«КАМАЗ» огласил условия стабильной работы с учетом санкций

Санкции, введенные против России, напрямую отражаются на работе местных предприятий, в том числе «КАМАЗа». В компании заверили, что на текущий месяц предприятие снабжено заказами. О других условиях сотрудникам прессово-рамного завода рассказал исполнительный директор компании Юрий Герасимов (Подробности).

В Кремле ответили на вопрос, планируется ли в России введение военного положения

Такая информация появилась в ряде СМИ. Пресс-секретарь Путина, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на данный вопрос (Подробности).

Фото: torg.spb.ru

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

Всемирный день инженерии (World Engineering Day) празднуется ежегодно 4 марта, начиная с 2020 года. Этот профессиональный праздник инженеров, ученых и изобретателей был учрежден по инициативе Всемирной федерации инженерных организаций (World Federation of Engineering Organizations, WFEO) и установлен резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая прошла в ноябре 2019 года в Париже.

Учреждение новой международной даты – это дань уважения со стороны мирового сообщества к работе специалистов этой сферы и признание вклада, который вносят они в устойчивое развитие человечества, улучшение быта людей и повышение качества жизни населения.

ИМЕНИНЫ

В этот день именины празднуют Дмитрий, Богдан, Максим, Евгений, а также Макар, Казимир, Филимон, Тимофей и Никита.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 4 МАРТА

4 марта православные христиане чтут память святых Архиппа и Филимона. В народе этот день прозвали днем Архипа и Филипа – в честь этих двух епископов. Сегодня нельзя отказывать в помощи тем, кто этого попросил, иначе от вас отвернется удача.

Что можно делать

На Архипа и Филипа всегда пекли каравай, которым нужно было обязательно поделиться. Его раздавали членам семьи, а также предлагали прохожим. Крошки отдавали птицам.

Что нельзя делать

Пожилым людям 4 марта запрещено что-либо покупать и говорить о своих похоронах, тем более к ним готовиться. Если не отогнать от себя дурные мысли, то все станет явным.

Эта дата – время, когда люди должны быть чисты в своих помыслах. Однако чистота должна быть не только в мыслях, но и в теле. Именно поэтому в этот день мылись и ходили в баню – быть грязным запрещалось.