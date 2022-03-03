Можем перевести дух или потеряем все? Что такое кредитные каникулы и кто в Казани сможет их получить

Западные санкции, наложенные на Россию, вынуждают правительство страны придумывать все новые ходы для стабилизации обстановки. Одним из таких ходов стало введение "кредитных каникул". Подобную процедуру уже запускали во время пандемии коронавируса. Новые "каникулы" продлятся до 31 декабря 2022 года. Так что же это за "банковская фишка" и кто может претендовать на "кредитные каникулы".

"Перевести дух, снять панику"

По словам руководителя центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Ирека Галямова, нынешняя обстановка пошатнула экономическую сферу страны. Сейчас государство будет всячески оказывать поддержку в контроле капитала на территории страны . Для снижения паники у людей, которая уже началась, Центральный Банк подготавливает этот законопроект о кредитных каникулах. Это значит, что в этот период можно не выплачивать долг по кредиту и при этом не будут начисляться штрафные санкции, а отсутствие платежа не станет считаться просрочкой.

"Чтоб не допускать коллапса и социального резонанса создаются кредитные каникулы для того, чтобы люди могли перевести дух, снять панику и напряжение. Скорее всего кредитные каникулы будут даваться и для юридических лиц, государство применит пакет мер для стабилизации бизнесов для того, чтобы какую-то точку отчета зафиксировать", - отметил эксперт.

Предоставлять их будут по любым видам кредитов, в особенности она будет востребована у ипотечников, ведь у них самые большие ежемесячные платежи, выдержать которые в случае уменьшения дохода сможет далеко не каждая российская семья.

"Я прогнозирую безработицу, потому что традиционные бизнесы рушатся и западные компании уходят из России. Куча персонала освобождается, куча населения потеряет работу в связи с остановкой производства и остановкой промышленности", - рассказал нам Ирек Галямов.

"Гиперинфляция - нежелательное явление для россиян"

С точки зрения антикризисного управляющего, начнутся сокращения, оптимизационные процессы, перенаправление бизнеса на иную целевую аудиторию части бизнеса. Также нужно понимать, что начисление кредитных процентов не останавливаются, а переносятся на конец выплат по кредиту. Такая ситуация была в период пандемии, эту меру ввели 3 апреля 2020 года для поддержки граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию из-за пандемии. Как будет на этот раз пока не известно, ведь Центральный Банк пока не дал никаких комментариев.

"Документ пока не видел, скорее всего характер будет заявительный, то есть по мере обращения. Еще сфера банков не определена, кто может участвовать. Политика такая, что Центральный Банк заливает деньгами банки для того, чтобы была ликвидность. Нужно будет доказывать, что из-за введения санкций ухудшилось состояние, не повсеместно нужно будет расчетно обсудить, что вот, условно говоря, по тем-то и тем-то причинам не могу выплатить, и банк будет уже принимать решение. Вероятно эту часть Центральный Банк будет компенсировать за счет бюджетных средств. Как экономист, я считаю, что лучше бы, если это было без участия печатного станка. Если же будет наоборот, интенсивное печатание денег приведет к гиперинфляции, нежелательное явление для россиян ", - отметил Галямов.

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Банкам будет рекомендовано скорее всего реструктурировать долг, не назначая при этом пени и штрафы. Это будет применяться к тем, кто пострадал после 18 февраля 2022 года из-за санкций. Для этого человеку надо будет предоставить все необходимое.

Ориентируясь на время в пандемию, скорее всего потребуется заявление на кредитные каникулы, доходы свои, то есть справка 2НДФЛ, налоговая декларация или справка о пенсионных выплатах. Далее необходимо будет предоставить подтверждение занятости, также приказ об изменении условий труда.

При покупке недвижимости, автомобиля или другого имущества, то есть залогового кредита потребуется вероятно копия страхового полиса и квитанция об уплате.

Банкам это тоже невыгодно

Однако, каникулы на примере пандемии удалось оформить только 5% людей, не всем банк одобряет на выгодных условиях для граждан данную меру. По словам эксперта, надо понимать что банк - это бизнес, который завязан на выгодоприобретателях. Банк в ущерб себе не будет создавать таких вещей, которые существенно будут ухудшать состояние бизнеса.

"Не выгодно. Основной бизнес, на котором держится банковская система, они привлекают через депозиты, то есть те деньги, которые они привлекли через депозиты по определенным ставкам, они выдают в виде кредитов. По сути банковский бизнес - это продажа денег. В итоге сейчас получается, что вроде купил деньги, а продать в ceгодняшних условиях не можешь. Сейчас пока не понято какой будет нормой права регулироваться обязательной или по усмотрению. Дождемся практических действий. Пока не понятно", - поделился с нами Ирек Галямов.

Наконец, важнейшим моментом при походе в банк, особенно заемщиками по ипотеке, нужно добиваться запрета пункта на выселение из квартир. А банкам сейчас необходимо будет понимать и рассматривать то, что доходы людей снижены. Пока не ясно по каким пунктам будет одобрение банков, ведь документа еще нет.