Пресс-секретарь Путина, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, планируется ли в России вводить военное положение. Такая информация появилась в ряде СМИ.

Песков назвал уткой слухи о планах военного положения в ряде российских регионов, а также о запрете россиянам-мужчинам выезжать в другие государства. Пескова цитирует ТАСС.

"Нет, это утки, это все в соцсетях ходят чистые утки, и потом граждане пересылают друг другу и так далее", — добавил Песков.