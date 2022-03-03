В Татарстане предложили в знак поддержки Путина и курса РФ в отношении Украины переименовать в документах название столицы: Казань, по мнению авторов инициативы, должна стать КаZань.

Такое письмо мэру Казани Ильсуру Метшину направил первый секретарь республиканского отделения партии "Коммунисты России".

Символ Z, считают в партии, должен поддержать российскую армию.

В обращении также говорится, что российские войска ведут спецоперацию и страна столкнулась с глобальной информационной войной, объявленной НАТО.

В качестве оружия против информационных противников и предложено использовать Z.

Ранее на подобный шаг решился губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, который распорядился именовать регион в документах не Кузбасс, а КуZбасс.